Serafim Meneghel morre aos 88 anos

Photo Credit To Facebook

Um dos dirigentes mais conhecidos do futebol paranaense, Serafim Meneghel morreu na manhã deste domingo (22) aos 88 anos. O motivo da morte não foi revelada, mas ele sofria com um problema no coração e estava internado em São Paulo.

O União Bandeirante foi fundado em 1964 pelo pai de Serafim, Luiz Meneghel. Porém, o filho levou a equipe do interior aos seus melhores momentos da história com os cinco vices do Campeonato Paranaense (1966, 1969, 1971, 1989 e 1992). Foram quatro décadas a frente do clube da cidade de Bandeirantes.

“O União foi uma das coisas boas da minha vida. Conhecemos pessoas boas, tanto de graduação alta como um operário. Jogadores nunca nos decepcionaram, quando passam por aqui vêm me visitar, me dar um abraço. Eu sou um homem meio popular, o esporte me levou lá em cima”, afirmou Meneghel, em entrevista à Gazeta do Povo em 2013.

Em sua página no Facebook, o União Bandeirante lamentou a morte de seu ex-dirigente. “É com muito pesar que informamos que o nosso eterno presidente SERAFIM MENEGHEL faleceu no dia de hoje em São Paulo. Senhor Serafim deixa um legado indescritível para a história do futebol paranaense!”, postou.

Em nota, o deputado federal Pedro Lupion lamentou a morte de Serafim Meneghel