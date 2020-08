Serasa Limpa Nome: mais empresas aderem a campanha para quitar dívidas de até R$ 1.000 por R$ 100

Crédito da foto Para Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Serasa anunciou que a partir de quinta-feira (30) foram incluídas mais sete empresas em uma ação de regularização de débitos de consumidores.

A plataforma Serasa Limpa Nome permite de pessoas que tenham dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 possam quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100 com empresas que aderiram a ação.

A partir de quinta-feira (30) entraram para lista quem tiver débitos entre R$ 200 e R$ 1.000 com empresas como Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem.

Segundo o Serasa, mais de 9 milhões serão beneficiados, somando mais de R$ 25 milhões de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 a serem quitadas.

Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome: www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa que fornecem atendimento presencial permanecem fechadas.

Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.0

Novas condições no Serasa Limpa Nome:

Atuvos S.A.: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

Kroton: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

Santander: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

Tricard: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

Recovery: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

BMG: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100

Credysystem: Dívidas entre R$200,00 e R$1.000 – Quitar por até R$100