SESA diz que Ministério não deu data para nova entrega de vacinas; saiba a situação de cada imunizante

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução Twitter)

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA) afirmou à Banda B, na manhã desta terça-feira (13), que o Ministério da Saúde (MS) ainda não deu previsão para nova entrega de vacinas contra a covid-19. Sem imunizantes, cidades como Curitiba não tem data para retomar a aplicação da primeira dose. Na última semana de junho, o estado recebeu mais de 900 mil doses, mas na semana passada o número foi bem mais tímido: 220,9 mil e, para esta, ainda não há qualquer previsão, embora a tendência seja de que uma nova remessa chegue até sexta-feira (16).

O último informe do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira (9), apontou que a Fiocruz entregou 4 milhões de doses da Astrazeneca, que se somam a 600 mil doses da Pfizer e 900 mil da Coronavac que ainda não foram repassadas aos estados. Deste total, 275 mil doses devem vir ao Paraná (5% do total), entretanto o MS não confirmou quando essa remessa será enviada. Saiba a situação de cada imunizante:

Pfizer

Pelo contrato assinado com o Ministério da Saúde, a Pfizer tem a previsão de entregar 15 milhões de doses no mês de julho, entretanto até o momento apenas 600 mil chegaram. Não há novo informe do ministério sobre a chegada de mais imunizantes da farmacêutica, porém quando houve o envio da primeira remessa do mês, no dia sete de julho, foi informado que grande parte das vacinas estão previstas para depois do dia 15 (veja twitter abaixo). Vale lembrar ainda que, por ser uma vacina de duas doses, sempre parte da remessa é reservada para a imunização completa.

Astrazeneca

A Fiocruz não cumprirá o prazo de entrega de 100 milhões de doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunização (PNI), por falta de IFA, insumo necessário para a produção do imunizante. A expectativa da AstraZeneca de antecipar lotes de IFA não se confirmou, devido à alta demanda pelo produto. O contrato será cumprido, mas o ritmo estabelecido no contrato não permite concluir em julho.

Com isso, a previsão é de uma entrega de doses da Astrazeneca em julho menor do que o esperado. Não há dados concretos de quanto imunizantes mais, além dos quatro milhões já entregues na sexta-feira, estão previstos para julho. O IFA é suficiente para a produção de vacinas até dia 23 de julho, de acordo com a Fiocruz (ver twitter abaixo). Vale lembrar ainda que, por ser uma vacina de duas doses, sempre parte da remessa é reservada para a imunização completa.

Coronavac

O Instituto Butantan recebeu, na madrugada desta terça-feira (13), 12 mil litros de insumos para produção de mais 20 milhões de doses da Coronavac. O produto foi direto para a produção e envase. As vacinas serão distribuídas para todos os estados brasileiros. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, a previsão é que o Butantan antecipe até o fim de julho a entrega de mais dez milhões de doses da Coronavac, destas 500 mil viriam para o Paraná (sempre 5% do total). Vale lembrar ainda que, por ser uma vacina de duas doses, sempre parte da remessa é reservada para a imunização completa

Jansen

O contrato assinado pelo Ministério da Saúde com a Johnson & Johnson prevê que o Brasil receba 16,9 milhões de doses da vacina da Jansen até o fim de setembro. Em junho, houve a antecipação de parte delas, porém para julho não há, até o momento, essa perspectiva. Outras 21,1 milhões de doses chegarão em dezembro. O imunizante é o único que prevê aplicação de dose única.