Sesc Jacarezinho está com matrículas abertas para cursos de inglês

Photo Credit To Assessoria

As aulas iniciam ainda neste mês; o curso possui mensalidade com valores atrativos com o material didático da Cambridge University Press já incluso

Essa é uma ótima oportunidade para aprender ou aprimorar um novo idioma com o Sesc Jacarezinho. Com aulas ofertadas uma ou duas vezes por semana, a unidade executiva do Sesc está com inscrições abertas para os cursos de Inglês.

As aulas ocorrem no período de março a julho, totalizando 60 horas por semestre e inicialmente as aulas serão on-line (Microsoft Teams), de acordo com os decretos de controle da pandemia pelo município, passando para o formato híbrido assim que a condição epidemiológica da cidade permitir.

O valor total do curso, referente ao primeiro semestre de 2021 e com material didático (Cambridge University Press) incluso é de R$ 555,00 para trabalhadores do comércio ou dependentes (com Cartão Cliente Sesc) ou R$ 825,00 para o público em geral. Esses valores podem ser pagos à vista no momento da inscrição ou parcelado em cinco vezes (balcão SAC) ou até seis vezes (via cartão de crédito).

Neste primeiro semestre, o Sesc Jacarezinho oferecerá as turmas:

– Introdução 2, às terças-feiras, das 18h30 às 21h30;

– Starter 2, às segundas e quartas-feiras, das 15h às 17h

– Intermediário 2, às sextas-feiras, das 16h às 19h

Para ingressar nas turmas é necessário realizar um teste de nivelamento, que é ofertado gratuitamente e pode ser solicitado pelo e-mail: sac.jacarezinho@sescpr.com.br ou pelo site https://www.sescpr.com.br/curso/ingles/turmas/sesc-jacarezinho