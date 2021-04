Sesc PR lança Festival Arte em Rede

Photo Credit To Portaltanacidade.com

Já imaginou poder assistir a apresentações musicais, peças de teatro, contações de histórias e curtas-metragens, além de participar de oficinas, sem sair da sua casa? Dia 15 de abril nasceu o Festival Arte em Rede, uma iniciativa do Sesc PR para levar cultura no período de isolamento social, com conteúdo exclusivamente produzido por artistas do Paraná.

Ao todo, as 33 obras estarão disponíveis no site do Festival, em rodízio, com lançamentos semanais. Todo o conteúdo que compõe a programação foi selecionado por meio de edital, o que permitiu, de forma democrática, a oportunidade de participação de todos os artistas residentes no Paraná. O Festival Arte em Rede possui representantes de todas as macrorregiões do estado e está dividido em cinco categorias: Artes Cênicas (Circo, Dança e Teatro), Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Música.

Até o dia 21 de abril, as obras disponíveis serão:

Artes Cênicas: Uma fábula contemporânea, com Afeto Produções Artísticas

Artes Cênicas: Tarja Branca: cinco movimentos por um mundo menor, com Patrícia Machado

Artes Visuais: Oficina: Cartaz de Artista, com Cristhian Lucas

Audiovisual: Olho d´água, com Laura Mazzottini

Audiovisual: Sopro, com Giuly Biancato

Literatura: Pescando Histórias, com Izabela Fernandes

Música: O Som do Silêncio, com Carlos Kalado

Música: Amor, L´amour, Love! | Surya ao vivo, com Surya Amitrano

Festival Arte em Rede

Desde de 15 de abril

https://www.sescpr.com.br/arteemrede/