SESP e SSP lançam oficialmente a Operação “Divisas Integradas”

Photo Credit To Grupos whatsapp

As forças de segurança do Paraná e de São Paulo deflagram, simultaneamente, nesta terça-feira (15), a “Operação Divisas Integradas”. A ação, que estabelece um marco de integração e parceria entre as polícias dos dois Estados, visa a reforçar as atividades de combate à criminalidade, em especial as organizações criminosas, ao longo dos limites dos dois estados.

Participam da operação as secretarias estaduais de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR) e de São Paulo (SSP-SP), as polícias Militar, Civil e Científica, bem como o Corpo de Bombeiros Militar de ambas as unidades federativas, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Mais detalhes desta força-tarefa serão divulgados em entrevista coletiva, na cidade de Ourinhos, na região de Bauru, com a presença das autoridades dos dois Estados, incluindo os respectivos secretários da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares (PR) e general João Camilo Pires de Campos (SP)