COVID-19: Sobe Para 11 Casos confirmados em Jacarezinho

A Prefeitura de Jacarezinho divulgou no final da tarde deste sábado, 23, mais um boletim informativo sobre os casos do COVID 19. São dois novos casos. Trata-se de um policial, detectado com teste rápido com resultado positivo. Ele está em bom estado geral de saúde, fora do período de transmissão. O caso foi importado da cidade de Bauru.

O segundo caso é um paciente de 61 anos, aposentado, que deu entrada no Hospital por outro problema de saúde, porém no momento da triagem estava febril e relatando uma fraqueza. Foi coletada uma amostra de swab COVID, e o resultado DETECTAVEL PARA COVID-19. Ele foi liberado, também em bom estado geral de saúde.

Nenhum dos dois casos necessitou de internação hospitalar por causa da Covid, estão se recuperando em suas próprias casas. Mais informações serão acrescentadas conforme novos fatos forem acontecendo.