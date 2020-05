Sobe para 18 casos confirmados de Covid-19 em Jacarezinho-PR

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

Nota Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR 27/05/2020

BOLETIM DIÁRIO JACAREZINHO

Temos notado em comentários pelas redes sociais que algumas pessoas ainda estão em dúvida a respeito do número de casos de Covid-19 em Jacarezinho, e também em relação ao número de pacientes recuperados.

Temos publicado na página da Prefeitura de Jacarezinho as informações, com supervisão do Comitê Gestor da Covid, que conta com a participação de inúmeras pessoas representativas de entidades como a Misericórdia de Jacarezinho, Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Urbano, Conservação Urbana, Defesa Civil, Câmara Municipal, Ministério Público, entre outros, o que nos dá a garantia de estarmos fazendo o melhor e da maneira correta.

Hoje foram confirmados mais dois (2) casos da Covid-19 em Jacarezinho, e reafirmamos que já são oito (8) os casos de pacientes com alta, recuperados. Dois deles são funcionários do SAMU, e já estão aptos a voltarem às atividades normais.

Os dois novos casos relatados hoje são de familiares de uma paciente que já havia sido relatada como portadora da Covid.

O Boletim diário que publicamos foi alterado, uma vez que hoje todos os casos em que o paciente apresenta sintomas passa pela testagem, não havendo mais necessidade de informar casos sem coleta.

É importante ressaltar que até o momento houve apenas um caso grave da doença entre os jacarezinhenses, devido às condições prévias de saúde do paciente, e uma paciente que necessitou de internação em UTI mas que se recuperou rapidamente. Os demais apresentaram sintomas leves, e estão recuperados ou em recuperação domiciliar.

Solicitamos a todos que colaborem evitando contatos, aglomerações, festas, e que sigam as recomendações de distanciamento, higiene, prevenção com uso de máscaras, conforme largamente anunciado.