SOE faz operação bate-grade após fuga em massa na cadeia de Cambará

Photo Credit To Tá no Site com Claubinho Souza

O grupo da Seção de Operações Especiais (SOE), do Departamento de Execução Penal (Depen) do Paraná, participou na tarde desta terça-feira (22) de uma operação ‘bate grade’ na cadeia pública de Cambará, após fuga em massa de presos registrada no fim da madruga.

De acordo com a Polícia Militar, 36 presos fugiram da unidade por um túnel com aproximadamente 30 metros de extensão. Até o fim da tarde, cinco fugitivos haviam sido recapturados, quatro na cidade e um em Andirá.

Parentes dos presos acompanharam apreensivos do lado de fora da unidade os trabalhos do SOE. O Depen deve divulgar o balanço da operação ‘bate grade’ nas próximas horas.

Presos infectados por Covid-19

Na manhã de segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Cambará informou que todos os presos e servidores da cadeia pública local (num total de 95 pessoas) testaram positivo para Covid-19.