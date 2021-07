Solicitada mudança em trajeto de ‘Circular’ em Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem google heart

O vereador de Jacarezinho Nilton Stein solicitou através do Requerimento de Informações 145/2021 a alteração do trajeto do transporte coletivo (circular) no município. A intenção é que o veículo tenha parada próximo da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central Moysés Lupion.

“Com a mudança do espaço físico e considerando a dificuldade de locomoção de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que utilizam o local é importante que possa ter uma parada nas proximidades”, comenta o vereador Nilton Stein. Ele solicita a inclusão da Rua Dois de Abril no trajeto da ‘circular’.

A Prefeitura respondeu ao requerimento informando que a Secretaria Municipal de Administração encaminhou o Requerimento à Empresa de Transporte Coletivo Jacarezinhense, a qual informou que se encontra em estudo a alteração do trajeto.