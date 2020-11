Superintendente da Seti destina R$ 2mi para a UENP durante visita à Instituição

Photo Credit To (Da esq. para a dir.) Jorge Callado, Fabiano Costa, Aldo Bona, Fátima Padoan, Fabiana Campos e Luiz Claudio Romanelli, após assinatura de destinação de recursos para a UENP

Durante visita à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, destinou R$ 2 milhões para investimentos em equipamentos e adequações estruturais nos três campi da Instituição. Acompanhado pela reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan e pelo vice-reitor, Fabiano Gonçalves Costa, a agenda de visitas pelos três campi da Universidade contou ainda com a presença do deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli e da secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Fabiana Campos.

O recurso recebido da Seti, por meio da Unidade Gestora do Fundo Paraná, será destinado para adequações estruturais da infraestrutura do Campus de Cornélio Procópio (R$212.989,00); do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes (R$252.158,00); do Campus de Jacarezinho (R$212.834,00). Dentre os projetos, consta ainda melhorias das condições de climatização dos campi da UENP (R$162.308,00); apoio à infraestrutura de informática e multimídia da Universidade – fase 3 – (R$ 466.478,00); rede de dados da UENP (R$556,000,00) e apoio para a reconstrução do Centro de Ciências da Saúde de Jacarezinho (R$193.887,57), unidade atingida em 19 de agosto por vendaval que gerou danos de grandes proporções ao prédio.

O Superintendente Aldo Bona parabenizou a Universidade pelo trabalho realizado e pelas ações desenvolvidas no Norte do Paraná. “No âmbito da SETI, temos um olhar especial para as universidades que estão no seu processo de construção, as universidades mais novas, e a UENP está entre elas. O que foi apresentado aqui nos estimula, nos dá a clareza de que os recursos destinados são muito bem aplicados”, destacou.

A reitora Fátima Padoan enalteceu o trabalho realizado pelo superintendente à frente da SETI e destacou seu olhar atento para as necessidades da UENP. “A nossa Universidade tem ampliado cada vez mais sua atuação na região Norte do Paraná. Sua influência pode ser sentida em ações das mais diversas possíveis no ensino, na pesquisa, na extensão e cultura, por exemplo. Temos construído um caminho sólido, com a competência de um corpo docente de excelência, o trabalho dedicado de nossos agentes universitários e o comprometimento de nossos alunos. E o apoio da Seti é fundamental para que possamos continuar trilhando esse caminho com sucesso. Por isso agradeço todo o apoio e atenção do superintendente Aldo Nelson Bona com a UENP e a destinação do recurso que será de estrema importância para aquisição de equipamentos para a Universidade”, disse a reitora.

Em solenidade na Reitoria da UENP, foi realiza a destinação de recurso de R$2mi para adequações estruturais, compra de equipamentos e a inauguração da reforma do prédio. A reitora recordou que as instalações da Reitoria conseguiram acomodar a todos os colaboradores por pouco mais de 10 anos, mas que a UENP cresceu e que foram necessárias ampliações adequadas às nossas necessidades. “Para nós, a reforma materializou todo o trabalho que estamos fazendo na Universidade. Estamos ocupando mais espaços, ampliando nossa atuação e nos inserindo mais em toda a comunidade”, ressaltou a reitora.

O deputado Luiz Claudio Romanelli destacou a importância dos investimentos que serão realizados na Universidade, sua estrutura diferenciada, multicampi, com características próprias e demandas regionais específicas. “A UENP tem muitos desafios. É a mais enxuta das universidades estaduais do Paraná, mas a Fátima (reitora) e o Fabiano (vice-reitor) lideram com muita competência. Estamos trabalhando para construir o Centro de Fisioterapia, conseguimos unificar o Campus de Cornélio Procópio e estamos batalhando pelo curso de Medicina, que, por ser multicampi, vai beneficiar toda a região”, disse o deputado.

Durante a visita, a secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Fabiana Campos, apresentou o “Programa de Saúde Única”, que busca soluções científicas para problemas que envolvem a saúde ambiental, animal e humana e será desenvolvido em parceria com a Seti e as Universidades. “Estamos dando início ao Programa de Saúde Única, que foi idealizado para realizar em parceria com a Superintendência e as Universidades Estaduais, pois são elas que têm a expertise, o conhecimento técnico. Chegamos a esse conceito, pois quando falamos da saúde animal, também estamos falando da saúde humana e ambiental, que estão todas relacionadas”, destacou.

Visita aos campi da UENP

A agenda de visitas do superintende Aldo Bona, do deputado Luiz Cláudio Romanelli, e da secretária Fabiana Campos teve início na manhã de quinta-feira, 18, em Bandeirantes. No Campus Luiz Meneghel, acompanhados dos gestores da Universidade, visitaram o Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios (NEAT); a Equoterapia; e conheceram o projeto de mini tênis, desenvolvido em parceria com o Instituto Ícaro. Na ocasião, foi inaugurada a quadra de tênis que será utilizada pelo “Projeto Caminhar: as crianças ultrapassando fronteiras”, que contará com aulas de tênis, natação, inglês, informática, xadrez e saúde.

Durante a visita, o diretor do Campus, Ederson Marcos Sgarbi, apresentou as melhorias que foram realizadas no CLM com os recursos adquiridos através do Fundo Paraná e as que foram feitas com recursos próprio. Também foram apresentadas as ações que a UENP tem desenvolvido durante a pandemia do novo coronavírus, dentre elas, a confecção de kits de higiene pessoal, o monitoramento dos indicadores da Covid-19 na região, o desenvolvimento do túnel de pulverização e do Pedilúvio.

Na Reitoria da UENP, em Jacarezinho, a delegação pode acompanhar a apresentação das “Ações de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Coronavírus no Norte do Paraná”, com a pró-reitora de Extensão e Cultura, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, coordenadora do projeto. Durante a pandemia do novo coronavírus, a UENP tem atuado em diferentes ações, entre elas: atendimento na Central da Informação, nas divisas rodoviárias do estado, atuação junto às Regionais de Saúde e a Polícia Científica.

Ainda na reitoria, foi inaugurada a reforma do prédio e assinado a destinação de R$1,2mi para UENP investir na aquisição de equipamentos. Após a agenda, as autoridades participaram da solenidade de cessão do prédio do Tecpar de Jacarezinho para a UENP. Acompanhados do diretor do Campus de Jacarezinho, Fábio Antonio Neia Martini, de diretores e assessores do Campus, as autoridades conheceram a Clínica de Odontologia e visitaram o Centro de Ciências da Saúde, unidade atingida por vendaval em agosto. Na ocasião, foi apresentada a reinvindicação da construção da nova Clínica de Fisioterapia no Campus ao deputado Romanelli.

Na sexta-feira, dia 20, a visita foi realizada em Cornélio Procópio, onde puderam conhecer as obras do Hospital Regional e o novo bloco do Campus da UENP, acompanhados pelo diretor Thiago Alves Valente, professores e agentes universitários do campus. Ainda no campus, a agenda contou com apresentação das ações desenvolvidas pelos Centros de Estudos, dos Mestrados Profissionais em Ensino (PPGEN) e Letras (PROFLETRAS), e sobre o Vestibular Indígena, que neste ano é organizado pela UENP.