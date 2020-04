Suplente de deputado federal do Paraná está entre as vítimas fatais de queda de avião

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

As vítimas fatais do acidente aéreo registrado na área rural de Toledo foram identificadas, no fim da tarde de terça-feira (21). Ivan Rossoni e Luciane Guimarães Gasparin estavam no avião que caiu na Estrada da Usina na altura da Linha Mandarina.

Rossoni de 57 anos nasceu em Cascavel, era empresário e segundo suplente a Deputado Federal pelo PSL do Paraná. Nessas eleições Ivan era pré candidato à Prefeitura de Toledo. Luciane morava em Curitiba. Ivan deixa a esposa Ane e 3 filhos.

Sobre o acidente

O acidente aéreo aconteceu na Estrada da Usina, na altura da Linha Mandarina, no fim da tarde de terça-feira (21). A aeronave experimental caiu na Fazenda Montesion, que pertence à família Rossoni.

O avião modelo RV-7A, fabricado em 2010, pertence à Ivan Cesar Rossoni, empresário de Toledo, conforme registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A aeronave tem espaço apenas para o piloto e mais um passageiro.

O Seripa V (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) do Rio Grande do Sul já te conhecimento e inicia as investigações.

Não foi passado à reportagem se alguma equipe deve ir até o município. As próximas ações devem ser definidas em breve.

As informações são do portal Catve.com.