Tiro de Guerra de Jacarezinho realiza campanha do agasalho

Crédito da foto Para Assessoria

Os Atiradores do Tiro de Guerra 05-007 realizaram campanha de arrecadação de agasalhos junto à comunidade de Jacarezinho, angariando expressiva quantidade de roupas, cobertores, calçados e alimentos.

O total arrecadado foi destinado ao Asilo São Vicente de Paula, Programa do Voluntariado Paranaense (PROVOPAR), Unidade Municipal de Acolhimento Institucional Ana Rafaela Silva Ferreira (Abrigo Municipal) e Associação Crianças Fora das Ruas.

De acordo com o Sargento Denoni, responsável pelo TG 05-007, o Exército realiza de forma rotineira as ações sociais, que tem por objetivo estender a mão amiga às pessoas carentes nas comunidades locais, fazendo parte da formação do próprio militar brasileiro.

“O Exército Brasileiro realiza rotineiramente este tipo de trabalho social em todos os quartéis localizados nos diversos rincões do nosso Brasil e aqui em Jacarezinho, com o Tiro de Guerra, não é diferente”, disse o Sargento.

Esse tipo de ação, além de ajudar as famílias que necessitam, denota o caráter do civismo empregado na formação do Atirador que, a par da sua formação militar, busca torná-los conscientes dos problemas locais, despertando neles o interesse pelo conhecimento das necessidades e realizações de sua comunidade, integrando-os, por fim, à realidade nacional.