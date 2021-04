Trabalhador rural encontra corpo em decomposição em Abatiá

Photo Credit To Divulgação Tá no site

Um trabalhador rural encontrou um corpo em avançado estado de decomposição na noite de quinta-feira (8), em meio a uma vegetação à margem da PR-439, em Abatiá/PR.

O homem trabalhava no plantio de milho quando encontrou o cadáver, aparentemente do sexo masculino, trajando shorts jeans e camiseta com distintivo do Corinthians.

Procurado pela reportagem, o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho informou que aguarda o laudo necroscópico do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para aprofundar as investigações.

“Não é possível dizer se trata-se de morte natural ou violenta, se quer sabemos a identificação. O corpo foi encaminhado ao IML para extração de material genético para exame de DNA. Também vamos oficiar o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para saber se há registro de desaparecimento na região. Com a identificação de possíveis características do cadáver pelo IML as investigações devem avançar”, pondera o delegado.