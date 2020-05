Traficante tenta fugir da PM, mas é preso em flagrante

Crédito da foto Para Assessoria PM

Um traficante de drogas foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (6) no cruzamento das ruas Pedro Covre e Nicolau Veigas, no bairro Ignêz Panichi Hamze, em Cambará.

De acordo com a PM, a equipe fazia o patrulhamento no bairro quando se deparou com o suspeito já conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico. Ele tentou fugir da abordagem policial, mas acabou detido.

Em revista pessoal no suspeito, os policiais encontraram em seu bolso duas porções de cocaína, uma porção de crack e R$ 40 em dinheiro. Durante a tentativa de fuga, o traficante dispensou um pacote contendo 10 buchas de maconha, prontas para venda, e mais uma porção maior da mesma droga.

Em busca no terreno onde o suspeito foi detido, os PMs encontraram próximo a ele uma balança de precisão, papel e outros petrechos utilizados no narcotráfico.

O homem, de 24 anos, morador no Conjunto Rotary, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.