Traficantes flagrados com crack em Ibaiti

Crédito da foto Para Assessoria PM

Ação policial na noite de segunda-feira (25) resultou na prisão de dois traficantes de drogas, em Ibaiti. O flagrante ocorreu por volta das 22h na rua das Bananeiras, no bairro Cohapar.

De acordo com a PM, dois suspeitos transitavam sem capacete em uma motocicleta e estariam traficando crack no bairro. Durante patrulhamento, os policiais abordaram a moto suspeita e encontraram 34 pedras da droga no bolso da calça do condutor. A motocicleta estava com sua cor e placa adulteradas, bem como a numeração do chassi suprimida.

A motocicleta foi apreendida e o condutor (19 anos), morador na mesma rua, local conhecido como ‘Beco Amarelo’, encaminhado para a Delegacia de Ibaiti.