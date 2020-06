Traficantes presos em flagrante no Aparecidinho 2

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais militares do Serviço de Inteligência da 4ª Companhia prenderam em flagrante, no início da noite de sábado (20), no Conjunto Habitacional Aparecidinho 2, em Santo Antônio da Platina, dois traficantes de drogas.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º BPM, os suspeitos comercializavam entorpecentes nas proximidades de um bar no cruzamento das ruas Manoel Sanches Garcia e Moacir Poli. A dupla escondia as poções de droga em uma árvore.

Os suspeitos foram detidos, e no local onde ocorria o tráfico de drogas os policiais encontraram 73 porções de maconha, 72 buchas de cocaína e três pedras de crack. Os PMs também encontraram dinheiro trocado com os dois rapazes (18 e 19 anos) presos.

Os suspeitos e a droga apreendida foram apresentados à autoridade policial na 38ª Delegacia Regional de Polícia.