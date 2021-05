Trio é preso por furto qualificado em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Assessoria PM

Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (5), em Santo Antônio da Platina, pelo crime de furto qualificado.

De acordo com a PM, o trio foi flagrado retirando objetos de uma cooperativa desativada no povoado da Platina. Partes da estrutura de um barracão da unidade já estavam no bagageiro do carro dos envolvidos, que disseram aos policiais que os objetos seriam revendidos.

O trio foi conduzido à sede da 4ª Companhia de Polícia Militar e depois à 38ª Delegacia Regional de Polícia.