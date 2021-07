UENP divulga resultado do Vestibular 2021

Crédito da foto Para Assessoria UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, nesta sexta-feira, 23 de julho, o resultado final do Vestibular 2021. Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula online até o dia 28 de julho. Passada essa data (28/07/2021), o candidato classificado nesta primeira chamada que não realizar a matrícula perde o direito a vaga. As aulas na UENP para os estudantes ingressantes terão início no dia 2 de agosto.

Confira o resultado do Vestibular 2021 por meio do endereço https://vestibular.uenp.edu.br/2021/

MATRÍCULA

Os candidatos classificados devem realizar todas as etapas obrigatórias para a matrícula obedecendo o cronograma disposto no edital. As informações referentes à matrícula estão disponíveis nos Editais de Abertura e Convocação disponíveis no site do Vestibular.

Após a primeira chamada e caso não seja completado o número de alunos dos cursos, serão realizadas outras chamadas para o preenchimento das vagas pelos candidatos classificados na sequência.

“A pré-matrícula online confere ao candidato o status de matrícula provisória na UENP, a partir da qual ele poderá acompanhar normalmente as atividades do seu curso. Mas lembre-se, conforme os editais que regem os processos seletivos, o direito à vaga ocorre somente após o atendimento de todas as etapas obrigatórias!”, alerta a Prograd.

RECEPÇÃO

A recepção dos calouros se dará de forma remota e o contato da UENP com o estudante ocorrerá até o dia 30 de julho pelo endereço de e-mail informado pelo aluno na pré-matrícula online. “Será por meio do endereço de e-mail informado pelo estudante na pré-matrícula que a Universidade irá estabelecer contato com o aluno. Pedimos aos estudantes atenção ao e-mail pessoal para informações sobre o seu curso”, destacou a Prograd.

Essa e outras informações constam dos editais e também do material de apoio disponível na página do Vestibular https://vestibular.uenp.edu.br/2021/.