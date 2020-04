UENP doa protetores faciais para a Defesa Civil

Crédito da foto Para UENP: (Da esq. para a dir.) Tenente-coronel Fernando, primeira-dama Luciana Saito Massa e o superintendente da Seti, Aldo Bona, durante entrega de protetores faciais

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) fez doação de protetores faciais para a Defesa Civil. Na segunda-feira, 13, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, entregou os materiais de proteção produzidos pela UENP e por outras cinco IES paranaenses ao coordenador Estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando. O ato foi acompanhado pela primeira-dama, Luciana Saito Massa, e pela Superintendente Geral de Ação Solidária, Jeslayne Valente.

Os 520 protetores faciais do modelo Face Shield, 200 litros de álcool glicerinado e 150 kg de álcool em gel doados foram produzidos pelas universidades estaduais sob a coordenação dos Núcleos de Inovação Tecnológica das Universidades Estaduais do Norte do Paraná (UENP), de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), Centro-Oeste (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste).

As máscaras, produzidas em impressoras 3D, funcionam como uma barreira física para que os profissionais da saúde e da segurança não sejam contaminados pela fala, tosse ou espirro das pessoas que estão infectadas. As instituições contam, atualmente com cerca de 100 impressoras que possuem uma capacidade de produção de 686 máscaras por dia.

A reitora da UENP, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, acentua que a doação reitera o compromisso das Universidades Estaduais com a população e o essencial trabalho que as Instituições vem realizando para o enfrentamento ao novo coronavírus. “As ações de pesquisa, extensão e inovação das nossas Universidades têm contribuído de maneira efetiva para que se possamos vencer juntos esse tempo adverso e de incertezas”, disse a reitora.

“As universidades têm produzido e distribuído as face shields em suas regiões de acordo com demandas dos hospitais públicos e privados. A entrega na Defesa Civil contribui com os esforços do Governo para atender as necessidades dos órgãos de maneira igual. As instituições mostram seu papel essencial na sociedade, suprindo as demandas que o mercado não está dando conta”, destacou o superintendente da Seti Aldo Bona. A Defesa Civil distribuirá o material nos órgãos que necessitam dos equipamentos.

“É uma honra receber uma doação dessas. A atitude de solidariedade a partir dessa parceria das universidades, com certeza, fará muita diferença na vida de toda a população paranaense”, disse Luciana Massa. “É uma luta conjunta e vamos vencê-la juntos”, afirmou.