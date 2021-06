UENP e Prefeitura de Jacarezinho firmam parceria para tratamento de pacientes pós Covid-19

Crédito da foto Para Palhares recebe representantes da UENP Tiago Ângelo

A Universidade Estadual do Norte do Paraná firmou parceria com a Prefeitura de Jacarezinho para realização de um projeto que busca reabilitar pessoas pós contaminação pela Covid-19 no município. A ação, coordenada pelo Núcleo de Estudos e Enfrentamento da Covid-19 e pelo projeto de extensão Ações de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Coronavírus no Norte do Paraná, que é financiado pela SETI e Fundação Araucária, prevê atendimento para melhorar a aptidão física e cardiorrespiratória, a condição psicológica e odontológico dos participantes.

A parceria entre as Instituições foi estabelecida durante reunião realizada na segunda-feira, 7 de junho, com a presença do vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa; do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares; do diretor do Campus de Jacarezinho da UENP, Fabiano Antonio Neia Martini; do secretário de Saúde, João Lucas Thabet Venturini; do chefe de Gabinete, Fúlvio Boberg; e dos coordenadores do projeto, o diretor do Centro de Ciências da Saúde, Fabrício José Jassí; o diretor de Extensão da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias; e o professor Tiago Tsunoda Del Antonio.

O vice-reitor da UENP enalteceu a parceria com a Prefeitura e destacou a importância do projeto para o atendimento da população local. “Esperamos poder contribuir com o município para o tratamento de pacientes pós Covid e proporcionar às pessoas com sequelas causadas pela doença uma condição melhor de recuperação, para que possam seguir a vida sem restrições físicas ou funcionais. Com esse trabalho, a Universidade amplia ainda mais sua atuação na pandemia”, disse o vice-reitor Fabiano Costa.

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou que a parceria para realização desse projeto coloca Jacarezinho como uma cidade completa no tratamento da Covid-19, possibilitando a integralidade do atendimento realizado pelo município. “Este será um projeto importantíssimo para essas pessoas. Eu mesmo tive Covid e, como sequela, por vários dias, dor de cabeça, algo que nunca tive. Vejo pessoas que sentem falta de ar, fadiga, dentre outras várias sequelas que serão tratadas por meio desse projeto”, destacou o prefeito.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Fabio Martini, acentua que ações como essa, que buscam a reabilitação total do paciente em suas funções físicas e funcionais, contribuem para desafogar o sistema de saúde por possibilitar ao paciente um tratamento precoce, evitando sequelas que podem se tornar problemas crônicos. “Com esse projeto, o paciente que tenha dificuldades funcionais ou mesmo para retornar ao trabalho por conta de alguma sequela deixada pela Covid-19 poderá iniciar tratamento com atividades propostas por esse grupo de profissionais da UENP. Dessa forma, os gastos com atendimento e saúde pública, certamente, irão diminuir sensivelmente e quem ganha com isso são todos os envolvidos, em especial, a população”, ressaltou o diretor.

O secretário de Saúde, João Lucas, comenta que o tratamento de pessoas com sequelas causadas pela Covid-19 possibilitará ao município garantir a integralidade do atendimento feito na cidade, possibitando com que essas pessoas sejam acompanhadas após a etapa de contaminação. “Muitas pessoas apresentam sequelas, problemas pulmonares e cardíacos, e o município precisa também liderar essa frente e fazer esse acompanhamento e monitorar todas essas famílias, assegurando um tratamento integral nessa perspectiva de melhora e reinserção dessas pessoas”, finalizou o secretário.

Reabilitação

A reabilitação envolve treinamentos de fortalecimento muscular e melhora da aptidão cardiorrespiratória e são aplicados por professores e alunos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da UENP. A princípio, o projeto está sendo desenvolvido com os pacientes de três Unidades Básicas de Saúde de Jacarezinho – da Vila Setti, Panorama e Jardim São Luiz. Coordenam também o projeto os professores Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, Tiago Tsunoda Del Antonio, Sibelli Olivieri Parreiras e Mahara-Daian Garcia Lemes Proença.

Contato

Pacientes interessados em participar do projeto podem entrar em contato pelos telefones (43) 3525-7316 ou (43) 99981-5194 (WhatsApp) do Núcleo de Estudos e Enfrentamento da Covid-19, ou por meio das Ubs da Vila Setti, Panorama ou Jardim São Luiz.