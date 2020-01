UENP oferece especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso

Crédito da foto Para Divulgação

As matrículas para especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE), campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) Jacarezinho, estarão abertas de 03 a 14 de fevereiro.

Os interessados devem enviar e-mail para secretaria.crer.cche.cj@uenp.edu.br ou pelo telefone (43) 3511-4300. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 19 às 22h30. O CCHE fica na rua Padre Melo, 1200 em Jacarezinho.

Os professores que lecionarão disciplinas dos cursos são o professor doutor Alfredo Moreira da Silva Jr.; professor mestre Aécio Rodrigues de Melo; professor doutor André Pires do Padro; professor doutor Antonio Donizete Fernandes; professor doutor Fábio Antonio Gabriel; professor doutor Maurício de Aquino; professor doutor Luís de Castro Campos Jr.; professor mestre Marcus T. Selonk e professor mestre Éric Simon.

O investimento são 18 parcelas de R$ 150 (total R$ 2.700,00). Está incluso, 12 disciplinas do curso; viagens para aula in loco, orientações do TCC e banca de defesa. A coordenação do curso está sob a responsabilidade do professor doutor Alfredo Moreira da Silva Júnior.

O Curso de Especialização em Ensino Religioso é um desdobramento da oferta da segunda licenciatura em Ciências da Religião (entre 2016 e 2018) que por sua vez, surgiu como apêndice do curso de história, este por sua vez, foi criado em 1960 na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (FAFIJA).

É destacado no folder de divulgação da especialização: “Entendemos que a religião e as religiosidades assumem um papel de destaque na sociedade brasileira, cada vez mais, observamos o crescimento de religiões que antes ocupavam um papel marginal em termos de influência sócio-política e hoje protagonizam um papel importante em diversos setores. Porém a multiplicidade de religiões e religiosidades que permeiam a sociedade brasileira contemporânea não tem garantido a tolerância religiosa…”.

Neste sentido, a Especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso objetiva formar profissionais para atuarem na disciplina Ensino Religioso e pesquisadores aptos para investigar o fenômeno religioso nas suas perspectivas sociais, filosóficas, teológicas e políticas. Veja mais informações no site: sites.google.com/uenp.edu.br/crer/home