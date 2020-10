UENP oferta 360 vagas para curso de segunda licenciatura em Letras Espanhol

Photo Credit To Assessoria

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas, até 22 de outubro, para o processo seletivo para ingresso no curso de segunda licenciatura em Letras: habilitação em Espanhol, na modalidade EaD – Educação a Distância. O processo seletivo será realizado somente por meio de análise do histórico escolar de primeira licenciatura do candidato. O curso é ofertado pela UENP em convênio com a CAPES/UAB.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por Polo de Educação a Distância da Universidade, de acordo com o número de vagas. O resultado será divulgado no dia 3 de novembro de 2020. Ao todo são 360 vagas divididas entre os 10 Polos UAB: Apucarana, Assaí, Bandeirantes, Céu Azul, Colombo, Faxinal, Ibaiti, Iretama, Jaguariaíva e Rio Branco do Sul. O início das aulas será no primeiro semestre de 2021.

Podem concorrer às vagas os candidatos egressos de curso superior de graduação, licenciatura, concluído no país ou em instituição estrangeira, desde que, respectivamente, reconhecido ou revalidado em território nacional em duas modalidades: demanda regular (DR), professores que estão exercendo atualmente atividade docente regular na educação básica e demanda social (DS).

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail: cps@uenp.edu.br. Confira o edital completo por meio do link https://bit.ly/3432Tbs

Para realizar sua inscrição, acesse https://uenp.edu.br/ead-letras-portugues-espanhol