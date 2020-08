UENP oferta novos cursos online gratuitos através do programa +Saber

Crédito da foto Para Divulgação

Levar conteúdo gratuito e de qualidade a toda a comunidade é o principal objetivo do Programa de Cursos Online +Saber. A iniciativa da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) é realizada por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e da Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD). São ofertados cursos em diferentes áreas que contemplam além de docentes e técnicos administrativos da UENP, estudantes, profissionais e a comunidade em geral.

A coordenadora do programa, professora Letícia Fernandes de Negreiros, ressalta que o +Saber proporciona cursos produzidos por professores da UENP e também apresenta uma lista com endereços eletrônicos para acesso a conteúdos de outras instituições.