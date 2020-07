UENP recebe doação de 900 celulares da Receita Federal para cessão a estudantes

Crédito da foto Para Celulares serão disponibilizados com chip e pacote de dados de informação (internet) a alunos por meio do Programa Institucional de Acessibilidade Tecnológica da UENP - Divulgação

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu doação de 900 smartphones da Receita Federal de Curitiba para empréstimo a estudantes da Instituição. A partir deste mês de agosto, os celulares serão disponibilizados com chip e pacote de dados de informação (internet) a alunos da Universidade que solicitarem o equipamento, por meio de cadastro, para acompanhamento das aulas remotas durante a suspensão das atividades presenciais devido a pandemia de Covid-19. A ação faz parte do Programa Institucional de Acessibilidade Tecnológica da UENP.

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destaca a importância da doação como medida essencial para buscar atender estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da Universidade, que não estão conseguindo acompanhar as atividades remotas por não possuírem equipamentos aptos a acessar a internet. Por meio de levantamento da Pró-Reitoria de Graduação, foi detectado que 15% dos estudantes da UENP não estão conseguindo acompanhar as aulas.

“Temos uma avaliação bastante positiva da oferta do Regime Especial na UENP, por haver grande envolvimento dos docentes e acadêmicos em sua realização, entretanto o fato de cerca de 15% de nossos estudantes não conseguirem acompanhar tais atividades por não possuírem equipamentos aptos a acessar a Internet nos mobilizou no sentido de buscar meios para possibilitar a inclusão de todos. Agradecemos de maneira muito especial ao superintendente da Seti, Aldo Bona, e a superintendente Regional da Receita Federal, Cláudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, pela sensibilidade em nos atender tão prontamente nessa demanda. Em nome do comandante Alesandro luís Wolski, agradeço também aos policiais que realizaram escolta e auxiliaram no processo de transporte dos equipamentos”, disse a reitora.

Continua depois da publicidade

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destacou que “A educação inclusiva é um desafio constante e presente nesse contexto que precisamos construir novas formas de interação pedagógica, assegurando que nossos estudantes não percam o ano letivo. Esse desafio tem sido assumido com responsabilidade pelas nossas instituições. A parceria com a Receita Federal é extremamente relevante nesse processo de inclusão digital”.