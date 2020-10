UENP recebe visita do chefe da Casa Civil e apresenta demanda de nova Clínica de Fisioterapia

Photo Credit To Divulgação

A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu, nesta sexta-feira (9/10), a visita do secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva. Na ocasião, a reitora da UENP, Fátima Padoan, solicitou apoio do secretário para liberação de recursos para a construção da nova Clínica de Fisioterapia da Instituição, em Jacarezinho. Participaram também da reunião o vice-reitor da Universidade, Fabiano Gonçalves Costa, o diretor do Campus de Jacarezinho, Fabiano Antonio Neia Martini, e o assessor Jurídico, Fernando Brito.

A nova construção deverá ser feita ao lado da Clínica de Odontologia da UENP. A clínica de Fisioterapia terá 1.693,76m², com capacidade de 120 atendimentos por dia e 24 mil atendimentos por ano, oriundos dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e da 19ª Regional de Saúde. Além do atendimento à população, o local abrigará pesquisas na área da saúde, contribuindo para a formação de profissionais em nível de graduação, residência e pós-graduação.

O chefe da Casa Civil disse que irá se dedicar à demanda da Universidade para garantir o recurso para a construção. “É um projeto muito importante para a região, para dar suporte à população e também ajudar a Universidade na consolidação do polo”, afirmou. Guto Silva aproveitou a oportunidade para frisar a relevância da UENP para o estado do Paraná. “Quando se fala em ensino superior, sempre a Fátima e vocês são lembrados pela boa gestão e pelo bom trato do recurso público. A UENP é sempre referendada. É um modelo a ser seguido”, declarou.

A reitora, professora Fátima Padoan, destacou o comprometimento do chefe da Casa Civil com os projetos e as ações da Universidade. “A visita de Guto Silva à reitoria da nossa Universidade demonstra seu apreço e seu compromisso com a UENP. Durante a reunião de hoje, o Chefe da Casa Civil reiterou seu interesse em contribuir para a concretização de mais um grande projeto da Instituição que é a construção da nova Clínica de Fisioterapia que possibilitará ampliar o atendimento à população do Norte Pioneiro”, disse a reitora.

O projeto da nova Clínica ganhou mais relevância nas últimas semanas, considerando o vendaval que atingiu o prédio do Centro de Ciências da Saúde em agosto, provocando danos e impossibilitando, neste momento, a utilização da atual Clínica de Fisioterapia. Além disso, o atual espaço é insuficiente para atender todas as demandas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviço, pois além do uso já consolidado pelo curso de Fisioterapia, nos últimos anos houve relevante verticalização no Centro de Estudos com a implantação de um curso de Residência e um mestrado em Ciência do Movimento Humano.