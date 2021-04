Unidade de Instituto de Criminalística de Jacarezinho inicia atividades

Photo Credit To Assessoria

Uma solenidade restrita marcou o início dos trabalhos da unidade do Instituto de Criminalística de Jacarezinho, durante a tarde de hoje (terça-feira, 20), na presença de autoridades e imprensa.

A unidade do Instituto de Criminalística de Jacarezinho atuará junto ao IML (Instituto Médico Legal) e atenderá o total de 28 municípios do Norte Pioneiro, realizando perícias e acelerando processos que envolvam o trabalho dos peritos do órgão.

Vale lembrar que anteriormente toda a demanda de trabalhos do Instituto de Criminalística que existia na região era enviada a unidade de Londrina.

“Mais um importante reforço para a segurança pública de Jacarezinho e toda a região. Mais uma vez agradecemos muito ao governador Ratinho Júnior pelos investimentos em segurança na nomeação dos peritos e também pelos seguidos investimentos em Jacarezinho e no Norte Pioneiro”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Recentemente houve a apresentação do projeto da nova sede do IML e Instituto de Criminalística, orçada em cerca de R$ 15 milhões e que será próxima ao IFPR (Instituto Federal do Paraná), devendo ter as obras iniciadas ainda neste ano.

Estiveram presentes na solenidade o diretor geral do IML do Paraná, André Ribeiro Langowiski, o vice presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano (PSD), o perito chefe da unidade de Polícia Científica de Jacarezinho, Evandro Antônio Lara Seabra, e o delegado chefe da 12ª Subdivisão de Polícia Civil, Amir Salmen.