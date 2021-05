Urubus indicam corpo em decomposição em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Assessoria PM

A presença de urubus e um forte odor levaram um morador à descoberta de um corpo em decomposição na manhã desta quinta-feira (6), em uma chácara, no município de Santo Antônio da Platina.

O morador disse à Polícia Militar que imaginou tratar-se de um animal morto no pasto da propriedade (localizada na estrada antiga da Platina), mas que ao se aproximar do local encontrou um corpo em decomposição sobre uma árvore.

A Polícia Civil, peritos do Instituto de Criminalística e uma equipe do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um cadáver do sexo masculino sem sinais aparentes de violência. A causa da morte, no entanto, só será esclarecida por meio de necropsia.