UTI adulto do Hospital Regional mantem 30% de ocupação para tratamento ao coronavírus

Crédito da foto Para Antônio de Picolli/Arquivo

A Unidade de Terapia Intensiva adulto do Hospital Regional do Norte Pioneiro, inaugurada no dia 28 de abril para atendimento exclusivo a pacientes suspeitos e que testaram positivo para Covid-19, nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná, mantem 30% de ocupação. A UTI possui 10 leitos intensivos, 10 semintensivos e o mesmo número de leitos de enfermaria. Ao todo, 55 profissionais trabalham na unidade com a missão de enfrentar a pandemia de coronavírus.

Conforme apurou a reportagem, três pacientes estão internados na UTI: um homem de 67 anos, morador em São José da Boa Vista; um homem de 32 anos, morador em Itambaracá; e uma mulher, cuja idade não foi informada, moradora em Siqueira Campos. O quadro clínico do paciente de 67 anos (primeiro caso de Covid-19 tratado no Hospital Regional do Norte Pioneiro) é considerado gravíssimo pelos médicos.

Na ala semintensiva da UTI da adulta do HRNP, conforme a mesma fonte, encontram-se três pacientes, sendo dois deles moradores de Jacarezinho e Siqueira Campos, que testaram positivo para Covid-19, e um morador de Itambaracá, que ainda aguarda pelo resultado do exame para confirmar o diagnóstico da doença.

De acordo com o chefe da 19ª Regional de Saúde, Tony Palhares, a ocupação dos leitos da UTI adulta do HRNP, no entanto, tende a aumentar nas próximas semanas em razão do aumento exponencial no número de casos positivos de coronavírus na região. Conforme o último boletim divulgado na terça-feira (19) pela Secretaria de Saúde de Ribeirão do Pinhal, o município contabiliza 22 casos positivos de Covid-19 até o momento. O Município de Wenceslau Braz também totaliza oito casos da doença.

Por outro lado, o município de Santo Antônio da Platina, onde está instalado o Hospital Regional do Norte Pioneiro, registra apenas dois casos de coronavírus. Os pacientes permaneceram em quarentena em isolamento domiciliar, sendo monitorados por profissionais da Vigilância em Saúde, e não apresentaram complicações em consequência da Covid-19.