UTI do Hospital Regional começa a funcionar dia 28

Crédito da foto Para Tribuna do Vale

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulto) do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), começa a funcionar a partir do próximo dia 28. A informação foi passada agora há pouco pelo médico intensivista Anderson Hinterlang, que lidera um grupo de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem responsáveis pela operação da unidade.

O contrato entre os profissionais e a Funeas – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, responsável pela gestão do hospital foi assinado hoje, estando tudo pronto para iniciar a operação da UTI, que tem dez leitos intensivos, mais dez semintensivos e o mesmo número de leitos de enfermaria.

No total serão 55 profissionais com a missão de enfrentar este grave momento que vive todo o mundo com a pandemia de coronavírus.

Mais detalhes no decorrer desta sexta-feira (24)