Vectra e Idea colidem em cruzamento no centro de Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Fotos: Johny Araújo

a pessoa ficou ferida em um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (30), no cruzamento das ruas Rui Barbosa e deputado Benedito Lúcio Machado, área central de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as primeiras informações, um GM Vectra trafegava pela rua Deputado Benedito Lúcio Machado e teria cruzado a preferencial atingindo a lateral de um Fiat Idea que seguia pela rua Rui Barbosa.

A motorista do Vectra teria deixado o local do acidente logo após a batida. Já condutora do Idea, que estava sozinha no veículo, foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro com suspeita de fratura na costela.

Fotos: Johny Araújo