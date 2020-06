Veículo furtado no Norte do PR é escondido em canavial e encontrado por helicóptero da PM

Crédito da foto Para PMPR/BPMOA

Em uma ação conjunta, por volta das 08 horas da manhã da terça-feira (23/06), a equipe do Falcão 07, helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), foi acionada para prestar apoio aos policiais militares do 18° Batalhão de Polícia Militar (18° BPM), pertencente ao 2° Comando Regional da PM (2° CRPM). As equipes se mobilizaram para localizar uma caminhonete F1000, de cor cinza, que foi furtada durante a madrugada em Londrina, no Norte do Paraná.

As equipes policiais encontraram o veículo poucas horas depois do crime, escondido em um canavial, usando informações iniciais do rastreador da caminhonete, o qual estava com atraso de cerca de 40 minutos no fornecimento de dados.

De acordo com informações do BPMOA, os policiais do 18º BPM informaram que o rastreador do veículo apontou que o carro seguia em direção ao município de Nova América da Colina. Os militares estaduais acionaram o apoio da equipe de Operações Aéreas, que rapidamente localizou a caminhonete escondida no canavial próximo à cidade e passou a localização às equipes em terra.

A equipe policial, que estava na aeronave da PM, monitorou o veículo até que as viaturas chegassem, por terra, onde a caminhonete localizada estava escondida. No local, os policiais confirmaram que se tratava do carro furtado em Londrina durante a madrugada.