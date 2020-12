Vencedores do Agrinho 2020 recebem premiação em Ribeirão Claro

Photo Credit To Assessoria

O prefeito Mario Augusto Pereira, representantes do Senar, o presidente do Sindicato Patronal, Marcos Minghini Coelho Loureiro, a secretária de Educação e Cultura, Maria Cristina Silva e a coordenadora pedagógica de Ensino Fundamental, Raquel de Lucca Camargo Lima entregaram a premiação aos vencedores do Programa Agrinho de Ribeirão Claro.

A professora Narda Helena Jorosky, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ursinho Pimpão, venceu as fases Regional e Estadual na categoria Prática Pedagógica. A Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva se destacou nas categorias Desenho e Redação, em projeto coordenado pelas professoras Roberta Tonholi de Moura e a professora Talita Fernanda da Silva Praito. Os outros destaques foram a professora Roberta e a aluna Vitória Helena da Silva (categoria Desenho) e a professora Talita e a aluna Maria Eduarda F. Menezes (categoria Redação).

O prefeito Mario parabenizou a equipe da Educação, professoras, diretoras, equipes pedagógicas e alunos pelo esforço na elaboração dos projetos que concorreram ao Agrinho esse ano. “Parabéns a todos pela dedicação na elaboração e execução dos projetos em 2020”, finalizou.