Venda do bolo de Santo Antônio se encerra na quarta-feira, dia 9

Crédito da foto Para Divulgação

Pelo 19ª ano o Movimento de Cursilhos de Cristandade, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio da Platina, promove a venda de pedaços do tradicional Bolo de Santo Antônio, cuja festa do Padroeiro, o popular “Santo Casamenteiro”, se comemora no dia 13 de junho. Como este ano as vendas são antecipadas e não haverá comercialização de pedaços no dia, é importante que os interessados procurem os membros do Cursilho ou compareçam no Escritório Paroquial da Matriz central e adquiram os tickets. Cada pedaço está à venda por R$ 5 reais. A massa do bolo será preparada no pelo mesmo padeiro, o Seo José, já na parte da manhã do sábado, 12. E, a decoração pelos cursilhistas, será a partir das 12h, na quadra da Igreja Matriz central da Cidade. E, no domingo, das 8h30 às 12h, acontece a entrega.

A massa normalmente é de pandeló. E, na decoração, usam calda de açúcar, cravo, canela, para que o bolo fique umedecido e mais saboroso. Em seguida é colocado glacê e o coco ralado.

Em 2020 a iniciativa não ocorreu devido ao Coronavírus (Covid-19) estar em início de pandemia e não haver medicação disponível. Este ano, de forma bem organizada a Paróquia optou por incentivar a promoção que terá algumas alterações no formato comparado aos anos anteriores.

Segundo informações da Coordenadora do movimento, Ana Cláudia Custódio dos Santos que está à frente da organização da promoção, o bolo, este ano, terá um tamanho menor porque será feito conforme a venda dos tickets. “Como não pode haver aglomeração estamos tomando todos os cuidados para que, no domingo, as pessoas possam buscar os pedaços de bolo com toda a segurança. Para isso o bolo será colocado na quadra e, as pessoas seguindo o distanciamento adequado, entram por um lado e saem por outro, sem ficarem próximas e teremos uma equipe para organizar a fila, higienizar as mãos das pessoas, também pedimos a compreensão para não comparecerem sem a máscara, enfim, o que for de nossa responsabilidade será feito para que haja segurança para todos que forem lá buscar”, destacou. É necessário que levem vasilhas para colocar os pedaços.

Ela ainda lembrou que é importante que as pessos não compareçam logo no primeiro horário da entrega, às 8h30, “porque como ocorre a venda antecipada, os pedaços serão entregues conforme o número de vendas, então, até meio dia o bolo de quem comprou estará à disposição. O Pároco José Antônio vai abençoar o Bolo de Santo Antônio às 8h30 e, em seguida, começamos a entrega, por isso pedimos que as pessoas fiquem tranquilas, não há necessidade de virem no mesmo horário, pois terão quatro horas para buscar com calma”.

Em anos anteriores a organização chegou a vender até dois mil pedaços de bolo no dia da entrega. Por isso, este ano acredita-se que o tamanho será bem menor do que anos anteriores quando já chegou a 48 metros de cumprimento, com sete mil pedaços e duas mil imagens do santo colocadas no bolo. “Em outros anos colocamos em média oito imagens do santo em cada bolo, mas, este ano, o total de imagens também será menor”, disse Ana Cláudia que acrescentou: “Todos os anos a decoração apresenta um determinado tempo da liturgia celebrativa da Igreja Católica ou algum evento importante como foi da Copa do Mundo. Este ano, como o Papa Francisco atribuiu a São José, então optamos por fazer a decoração alusiva a este santo”.

Cláudia ainda mencionou que já é costume por parte dos membros do Cursilho durante todo o trabalho à frente do bolo, estarem usando máscaras, luvas e tocas. E, este ano, devido à pandemia, não será diferente e com outros cuidados necessários. “Prezamos sempre pela total higiene no manuseio de tudo o que envolve esta promoção”, enfatizou. A equipe de organização do Bolo de Santo Antônio conta com cinco pessoas, mas, estarão envolvidos no sábado e domingo, em torno de 40 membros do Cursilho, sendo que, ainda envolvendo o processo de vendas e outras iniciativas, chega a 100 cursilhistas participantes dessa promoção de 2021.