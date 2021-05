Vereador Antonio Neto apresenta Indicações ao Prefeito de Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria

Na Sessão Ordinária realizada no último dia 17 de maio, foram lidas três Indicações de autoria do Vereador e atual Presidente do Legislativo Municipal em Jacarezinho, Antonio Neto dirigidas ao Chefe do Poder Executivo Jacarezinhense.

Na INDICAÇÃO 27/2021, Antonio Neto sugeriu que seja estudada a possibilidade de adquirir equipamentos hospitalares, como cadeiras de banho, cadeiras de rodas e camas hospitalares, buscando disponibilizar referidos produtos, em comodato, para a população que necessita desses itens e não tem condições para adquiri-los.

Para o Parlamentar, esta medida além de ter por finalidade ajudar as pessoas carentes do Município, que nem sempre podem comprar esses equipamentos, também, contribuirá para amenizar as dificuldades de quem possui mobilidade reduzida.

“Muitas pessoas estão passando por tratamento médico ou necessitam de cuidados especiais e, diante dos custos, não dispõem de recursos para a compra de cadeiras de rodas ou de banho. Se a sugestão for atendida pelo Prefeito, poderíamos oferecer mais conforto e qualidade de vida a essas pessoas que tanto necessitam de atendimento especializado”, frisou Antonio Neto.

Na INDICAÇÃO 28/2021, Antonio Neto sugeriu a instalação de uma Lotérica no Bairro Aeroporto. “A referida Comunidade é populosa e tem crescido a cada dia. Por isso, buscando proporcionar mais acessibilidade, bem como facilitar a vida de quem precisa se deslocar até o Centro da cidade para realizar saques ou pagar suas contas, é indispensável à economia local que o bairro seja contemplado com uma Lotérica. Além do mais, essa medida, irá contribuir para fomentar o desenvolvimento e o comércio local”, destacou o Vereador.

Por fim, Antonio Neto sugeriu na INDICAÇÃO 29/2021 que seja criado o “CARTÃO EDUCADOR”, no âmbito do Município de Jacarezinho, com o objetivo de conceder descontos em Livrarias, Supermercados, Óticas, Farmácias, Clínicas Particulares, Pet Shop e outras empresas prestadoras de serviços no Município, desde que demonstrem interesse em participar.

Todas essas Indicações foram lidas no Expediente da última Sessão Ordinária e encaminhadas ao Prefeito Marcelo Palhares, que analisará a possibilidade de atender às sugestões apresentadas pelo Vereador e atual Presidente da Câmara Municipal Antonio Neto.