Vereador de Siqueira Campos morre por complicações a Covid-19

O ex-vereador Marcos Adriano, o Marquinhos da Água, que buscava sua quarta reeleição, empatou em número de votos com Edson Nogueira e ficou na suplência por critério de idade.

Edson estava em seu primeiro mandato legislativo pelo PTB. Ele foi eleito com 282 votos, e o único a fazer parte da coligação que elegeu a chapa Germano e Paulo Leite.

Fonte do post: Tá no Site com Claret Coutinho