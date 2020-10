Vestibular Unificado tem inscrições prorrogadas até 5 de novembro

Photo Credit To Assessoria

O Vestibular Unificado EaD UVPR 2020 teve as suas inscrições prorrogadas até o dia 5 de novembro. O processo de seleção oferta 1230 vagas para cursos superiores de graduação na modalidade a distância nas Universidades Estaduais do Norte do Paraná (UENP), de Ponta Grossa (UEPG) e do Centro-Oeste (Unicentro).

As inscrições para o Vestibular Unificado EAD 2020 devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59min do dia 5 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. O processo é realizado conforme instruções do sistema especialmente desenvolvido pela CPS da UEPG para uso on-line. Em virtude da pandemia de Covid-19, o processo seletivo deste ano é simplificado, por meio da análise de Histórico do Ensino Médio.

Por meio do processo seletivo, a UENP oferta 150 vagas para graduação em Tecnologia em Gestão Pública; a Unicentro, 720 vagas (Administração Pública; Letras Português e Pedagogia); e a UEPG, 360 vagas (Administração Pública; Tecnologia em Gestão Pública).

Aulas

O candidato aprovado, selecionado por ordem de classificação, e matriculado na vaga do curso e polo de sua opção, terá que participar de encontros presenciais na unidade escolhida. Os cursos terão suas cargas horárias desenvolvidas com até 70% a distância e até 30% presencial, conforme prevê o projeto pedagógico de cada curso, aprovado pelos conselhos superiores das Universidades parceiras e pelo Ministério da Educação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível do Superior (Capes).

Para realizar sua inscrição, acesse https://cps.uepg.br/inicio/index.php/vestibularead/unificado-2020