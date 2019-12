Vítima de acidente com carro de prefeitura acompanhava marido ao médico

Crédito da foto Para GM Spin bateu na traseira de um bitrem no quilômetro 542 da BR-376, próximo a Ponta Grossa - Divulgação - PRF

Aparecida Lima Gallo da Silva, 58 anos, vítima do acidente fatal na madrugada de segunda-feira (16), na BR-376, próximo a Ponta Grossa, envolvendo um veículo da Secretaria de Saúde de Ribeirão do Pinhal e um bitrem acompanhava o marido Vicente Reis da Silva, que viajava para atendimento médico, em Curitiba.

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Ribeirão do Pinhal lamentou a fatalidade informando que o veículo saiu do município na noite de domingo (15), transportando o motorista e cinco passageiros, com destino a Curitiba para tratamentos médicos. Segundo o motorista Claudio R F, no momento do acidente chovia e tinha muita neblina, o que, segundo ele, acarretou na colisão que provocou a morte da passageira Aparecida Lima Gallo da Silva, 58 anos, que acompanhava o marido Vicente Reis da Silva. Os demais ocupantes do veículo, incluído o motorista, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Grossa e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.

A nota informa ainda que, logo que tomou conhecimento do acidente, o Executivo deslocou uma equipe para acompanhar e dar toda assistência aos envolvidos.