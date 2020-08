Vítima de grave acidente automobilístico recebe homenagem de colegas de trabalho

Crédito da foto Para Colaboração Portal tanosite

A auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Santo Antônio da Platina e aluna do último período do curso Técnico em Enfermagem, Elaine de Paula Oliveira, 42 anos, vítima de um grave acidente automobilístico no último domingo (9), na área rural de Santo Antônio da Platina, que resultou na amputação de seu braço direito, recebeu alta médica nesta quinta-feira (13).

Elaine estava internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde, e recebeu o carinho de seus colegas de trabalho (do pronto-socorro Municipal) ao deixar a casa de saúde. A homenagem organizada pela enfermeira Mônica e pela técnica em enfermagem Nanci reuniu os profissionais da Saúde em ‘um abraço coletivo’ na auxiliar de serviços gerais, seguido por uma carreata até sua casa.

“A Elaine é muito querida por todos nós, uma mulher batalhadora, guerreira, profissional e aluna exemplar. Mesmo diante desta fatalidade ela segue determinada com seus objetivos pessoais e profissionais, e logo vai superar tudo isso”, pondera a técnica em enfermagem Nanci Barbaresco Iglecias.

O acidente

Elaine e o marido retornavam da casa de parentes na zona rural de Santo Antônio da Platina, no último domingo (9) – Dia dos Pais, quando o carro que estavam atingiu outro veículo e capotou caindo em cima do braço da auxiliar de serviços gerais. Ela foi rapidamente socorrida, mas em razão da gravidade da lesão os médicos tiveram que amputar seu braço direito. O marido de Elaine também se feriu no acidente, porém com menos gravidade. Ele permanece internado em observação médica no Hospital Nossa Senhora da Saúde.