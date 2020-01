Vizinho ameaça família com arma e machado por conta de latidos de cachorro

Crédito da foto Para Reprodução

Uma família foi ameaçada por um vizinho por causa dos latidos do cachorro de estimação da família, em uma residência na rua Carlos Gomes, em Ivaiporã, no Paraná. Após fazer ameaças de matar o animal com um machado, na manhã deste sábado (11), ele retornou no período da tarde à casa de posse de uma arma de fogo e voltou a ameaçar os familiares.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição havia sido acionada na parte da manhã, quando aconteceu a ameaça com o machado, porém, o autor teria fugido. Durante a tarde, quando os policiais chegaram ao local, o homem correu para a residência da avó.

Foi feito a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Sobre o revólver, ele alegou aos polícias que não existia tal arma de fogo, no entanto, já acumula alguns boletins de ocorrência desta mesma natureza nos últimos dias.