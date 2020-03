Vocalista de banda morre após bater carro contra poste no Paraná

Crédito da foto Para Fonte: Banda B

Um músico, de 36 anos, morreu em um grave acidente de carro na BR-476, por volta das 2h30 desta segunda-feira (30). Francis Luiz Eduardo, vocalista do Grupo Kifase e Jeito a Mais, perdeu o controle do Citroen C3 e bateu contra um poste.

O cabo Luciano, do Corpo de Bombeiros, afirmou à Banda B que nada pôde ser feito para salvar a vítima. “Quando chegamos ao local constatamos a morte e a PRF (Polícia Rodoviária Federal)chegou junto com a gente. Tivemos trabalho para retirar a vítima do carro, porque estava presa às ferragens”, descreveu.

De acordo com a PRF, ainda estão sendo analisadas as supostas causas do acidente. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

Na rede social Facebook, o Grupo Jeito a Mais fez uma postagem sobre a morte do músico: