Websérie para crianças e adolescentes sobre geração de energia chega ao terceiro episódio

Photo Credit To Assessoria

No encontro dessa semana, que acontece quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), o público vai conhecer mais sobre como são construídas as barragens, a função de um vertedouro e outros componentes de uma usina, e muito mais

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, apresenta nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 16 horas (horário de Brasília), o terceiro episódio da websérie educativa “De Portas Abertas”. Direcionada para crianças e adolescentes de 7 a 13 anos, a websérie aborda de forma interativa e dinâmica temas que vão desde os diferentes aspectos que envolvem a operação e geração de energia em uma usina hidrelétrica até projetos e ações da CTG Brasil ligados ao meio ambiente.

O tema deste terceiro encontro será “Segurando a onda: os componentes de uma usina e como ela é construída”, dando continuidade à explicação sobre o funcionamento das usinas, mecanismos envolvidos e o processo de construção das barragens. O convidado para o terceiro episódio é o gerente de Segurança de Barragem da CTG Brasil, Pedro Nunes.

A websérie foi uma alternativa encontrada pela CTG Brasil para substituir o programa de visita às usinas, que contava com ampla adesão escolar e teve de ser interrompido neste ano devido à pandemia de Covid-19. Criado para estreitar ainda mais o relacionamento da Empresa com a comunidade, o programa recebeu em 2019 mais de 7 mil pessoas.

A websérie é aberta ao público e transmitida ao vivo no Youtube da CTG Brasil. Até dezembro, estão programados três episódios, e também é possível assistir às transmissões anteriores. O segundo contou com participação de César Teodoro, diretor de Engenharia da CTG Brasil, e explicou como funciona a geração de energia em usinas e o processo de modernização das usinas Jupiá e Ilha Solteira. O primeiro contou com participação de Márcio Peres, diretor de Gestão de Ativos de Geração da CTG Brasil, e explicou como funciona a geração de energia em usinas e pequenas centrais hidrelétricas.

“O caráter educativo sempre foi uma prioridade do nosso programa de visitas. Com a interrupção das aulas presenciais nas escolas e das visitas nas nossas usinas, a websérie De Portas Abertas é uma maneira de continuarmos com esse trabalho de proporcionar conteúdo educativo relevante, de uma forma lúdica, preservando a saúde de todos”, explica Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil.

Datas dos próximos episódios da websérie De Portas Abertas, da CTG Brasil

12/11, às 16h – Segurando a onda: os componentes de uma usina e como ela é construída

26/11, às 16h – Um olho no peixe, outro na energia: Estação de Piscicultura e ações de manejo e conservação

03/12, às 16h – Nossa energia é animal: conheça o nosso Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira

Duração: aproximadamente 40 minutos

Onde: Youtube da CTG Brasil

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Segunda maior geradora privada de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,28 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.