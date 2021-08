Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A ribeirão-clarense, Maria Eduarda de Camargo da Rosa, de apenas 10 anos de idade, foi classificada para participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa na categoria Poema. A estudante do 5º ano da Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva, vai representar Ribeirão Claro na etapa estadual que acontece entre 03 de setembro e 01 de outubro.

O tema das Olimpíadas foi “O lugar onde vivo” e Maria Eduarda com apoio da professora Jaqueline Ribeiro Santana escreveu seu belo poema “A Fazenda”, valorizando as belezas naturais e enfatizando o turismo no Município.

O objetivo das Olimpíadas é valorizar o papel protagonista do professor e seu trabalho com toda a turma.

“Realizamos várias conversas, por meio de aulas remotas, assistimos vídeos, leitura de textos informativos e culturais. Observamos nosso local de vivência, apreciamos suas paisagens, discutimos problemas, soluções e realizamos diversas produções textuais. Este trabalho nos dá a certeza do quanto somos privilegiados por morar nesta bela cidade”, relata a professora Jaqueline.

A secretária Municipal de Educação e Cultura, Daniela Rodrigues Martelini Rahuam, a diretora da escola, Roberta Tonholi, a supervisora Silvana Denobi e toda equipe da Educação, parabenizam Maria Eduarda e Jaqueline pelo belo trabalho.

O prefeito, João Carlos Bonato e a vice, Ana Maria Baggio Molini parabenizam aluna e professora, e destacam que essa classificação inspire e sirva de exemplo para outros estudantes.