O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) é uma referência do atendimento de consultas especializadas. A afirmação aconteceu durante a visita na manhã desta quinta-feira, 26, ao local pelo deputado federal Pedro Lupion, o prefeito de Jacarezinho e Presidente do CISNORPI Marcelo Palhares e o vereador de Jacarezinho José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva. Eles foram recepcionados pelo Diretor Geral Antonioni Palhares, a Diretora Técnica Gisele Gomes e o assessor Esmael de Carvalho.

“O CISNORPI é uma referência. Quero parabenizar a todos os funcionários que se empenham diariamente no atendimento dos pacientes de todo o Norte Pioneiro”, comenta o Presidente Marcelo Palhares.

Para o vereador Betão da Curva o trabalho desenvolvido pelo Consórcio Público é essencial. “Quem passa apenas pela frente do prédio, não imagina o tanto de oferta de especialidades de consultas e exames que são realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS)”, argumenta o vereador.

INVESTIMENTOS

O deputado federal Pedro Lupion ressaltou que o Consórcio vem realizando um papel fundamental e com a nova estrutura do Ambulatório Multiprofissional Especializado (AME) aumentará ainda mais a sua capacidade de trabalho.

Além disso, ele ressaltou sobre a sua Emenda através da bancada de mais de R$ 1 milhão para a compra de aparelhos auditivos. “Para os municípios da 19ª Regional serão 722 unidades que irão auxiliar as pessoas que necessitam”, comenta Pedro Lupion.

O CISNORPI no mês de março inaugurou a Clínica de Fonoaudiologia. O investimento é de R$ 100 mil e tem duas profissionais fonoaudiólogas, duas cabines de audiometria (uma nova e o investimento é de R$ 3.700), um aparelho de Bera (sendo o investimento de R$ 54.998,00 através de Emenda Parlamentar), um aparelho de audiometria e um aparelho de imitanciometria.

Com esta ação, a intenção é que o próprio CISNORPI possa realizar o credenciamento de aquisição dos aparelhos auditivos para as pessoas que necessitam dos municípios consorciados.

ATENDIMENTOS

O Diretor Geral Antonioni Palhares e a Diretora Técnica Gisele Gomes explicaram que atualmente são aproximadamente 600 atendimentos diários na unidade do CISNORPI. “Tivemos uma redução devido a todas as medidas de segurança no combate à COVID”, comenta Antonioni Palhares.

Ainda destacaram que em breve deverá acontecer a homologação do Ambulatório Multiprofissional Especializado (AME). O terreno do projeto é de 9.371.67 metros quadrado, nas proximidades do Sesc/Senac em Jacarezinho, para a edificação da obra.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.