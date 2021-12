Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O comércio de Jacarezinho ficará aberto até a noite a partir do dia 10 de dezembro, já visando as vendas de Natal. O acordo coletivo de trabalho entre sindicatos e estabelecimentos foi firmado nesta semana.

Neste ano, com uma decoração de Natal que vem atraindo a atenção de toda a região e a promessa de inúmeras atrações promovidas pela Acija (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho) e pela prefeitura, a expectativa é de um movimento superior ao registrado em anos anteriores.

Neste sábado (04) haverá expediente até às 17h. Já na outra sexta-feira (10), o comércio ficará aberto até às 20h. A partir do dia 13 (segunda-feira), haverá atendimento ao público até às 22h em dias de semana.

O único domingo em que o comércio abrirá será do dia 19, com expediente das 9h às 12h. No dia 24 (sexta-feira) o atendimento do comércio irá até às 17h. Dias 25 e 26 (sábado e domingo) o comércio estará de portas fechadas.

Na semana entre Natal e Ano novo o horário de funcionamento do comércio volta ao convencional, até às 18h, com exceção do dia 31 (sexta-feira), onde o expediente se encerrará às 15h. Nos dias 1 e 2 de janeiro (sábado e domingo) o comércio não abre.