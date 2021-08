O Ministério Público do Paraná ainda entrou com Ação Civil Pública em Curitiba, onde a decisão por parte da juíza substituta Rafaela Mattioli Somma foi de suspender os efeitos da Resolução 02/2018, exatamente a qual o conselho metropolitano de Cambé se baseou para a destituição da presidência do asilo de Jacarezinho.

O município de Jacarezinho ainda entrou com pedido na justiça para suspender a intervenção praticada pelo conselho metropolitano de Cambé contra a diretoria eleita oficialmente no asilo de Jacarezinho. A decisão deve acontecer nos próximos dias.

Houve uma consulta ao Ministério Público que orientou a não atender a demanda. Além da transferência do terreno, há ainda outro fator que pode ter relação. O conselho metropolitano teria solicitado (com ofício) o empréstimo de R$ 300 mil, o que foi negado pelo presidente eleito.

A destituição foi feita logo após as eleições que ocorreram de forma oficial, inclusive com homologação pelo próprio conselho metropolitano. A alegação seria que a presidência que venceu as eleições se negou a doar o terreno do Asilo de Jacarezinho para o conselho central de Jacarezinho, que está situado em Cornélio Procópio, e assim descumpriu uma das regras da SSVP.

Nas ruas da cidade de Jacarezinho e nas redes sociais a população se questiona qual a real intenção por parte do conselho metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) com sede em Cambé para a destituição do presidente eleito para assumir à frente do Asilo em Jacarezinho.

“Diante do exposto, defiro o pleito liminar para determinar aos réus que suspendam as determinações constantes da Resolução Diretoria CNB nº 2/2018, de 04/08/2018, se abstendo de promover a transferência de propriedade dos bens imóveis das Instituições de Longa Permanência para Idosos para os Conselhos Centrais ou Metropolitanos a que estiverem vinculadas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento. Deixo de determinar o bloqueio das transferências efetuadas ou em andamento, tendo em vista que não é possível “bloquear” a transferência de um imóvel já realizada e que o bloqueio de transferências em andamento encontra-se abarcado pelas determinações acima contidas. Da mesma forma, a proibição de que as rés promovam intervenção nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, ao menos para os fins pelos quais proposta esta ação civil pública é decorrência lógica da liminar acima deferida”, diz a ACP.

No começo de maio, o juiz de Direito da Comarca de Jacarezinho, Roberto Arthur David, deferiu solicitação do Município de Jacarezinho que ingressou com medida cautelar antecedente em favor do Asilo São Vicente de Paulo. O objetivo é bloquear qualquer tipo de transferência do imóvel sede do Asilo, bem como a realização de qualquer tipo de transferência ou operação bancária nas suas contas correntes, poupanças e investimentos.

A ação judicial foi necessária tendo em vista que a diretoria do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) determinou, com base no seu Departamento de Normatização e Orientação, a transferência de propriedade dos bens imóveis da SSVP no Brasil registrados em nome de Conferências, Conselhos Particulares e/ou Obras Unidas para os Conselhos Centrais a que estivessem vinculados.

O Asilo São Vicente de Paulo de Jacarezinho, fundado em 26 de junho de 1948, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de assistência social, com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de duração por tempo indeterminado.

Vinculado ao Conselho Central de Jacarezinho da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) e ao Conselho Metropolitano de Cambé da SSVP, na forma da regra da SSVP no Brasil, a entidade alegou, para descumprir as resoluções, que sua principal atividade consiste em manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos com 60 anos ou mais.

Dentre as regras de seu Estatuto, está a obrigação da diretoria em “zelar pelo patrimônio do Asilo”, e esse patrimônio está exclusivamente a serviço de seus objetivos sociais e estatutários. O patrimônio do Asilo São Vicente de Paula de Jacarezinho (imóvel mais valores depositados em conta bancária) são exclusivamente destinados ao cumprimento de seus objetivos sociais e estatutários.