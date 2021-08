Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na quarta-feira o Tiro de Guerra 05-007 recebeu a visita de inspeção do Chefe da Seção de Tiros de Guerra da 5ª Região Militar, Coronel Wilton Carlos Sanchez Lima, acompanhado do Subtenente Antônio Carlos Matos Moreira, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-003 – Londrina-PR e do Subtenente Rubens Justiniano Evangelista, da Seção de Tiros de Guerra e antigo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-005 – Brusque-SC.

A visita de inspeção contou com a recepção da comitiva pela Guarda de Honra, inspeções sobre o conhecimento e manuseio do Armamento e do Treinamento Físico Militar por parte dos Atiradores, da documentação e das instalações do TG, palestra do Chefe da Instrução, Primeiro-Sargento Anderson Manfioleti Denoni, sobre as atividades desenvolvidas este ano pelo Tiro de Guerra e reunião com o prefeito de Jacarezinho-PR e Diretor do TG 05-007, Marcelo José Bernardeli Palhares.

A inspeção seguiu todos os protocolos de segurança que o momento de pandemia requer, ocorrendo em ambiente externo, com distanciamento social, utilização de máscaras de proteção facial e álcool em gel, tudo com a finalidade de garantir a segurança dos participantes.