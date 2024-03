Um rompimento de cabo na rede elétrica deixou cerca de 10 mil domicílios sem energia em Santo Antônio da Platina/PR, na noite de ontem (22). O incidente aconteceu por volta das 22h20, e a Copel foi imediatamente acionada para realizar a inspeção das redes e iniciar os reparos.

As equipes trabalharam durante toda a madrugada para religar a energia aos consumidores afetados. O religamento foi gradual, com a normalização do fornecimento ponto a ponto, à medida que cada trecho da rede era reparado.

Investigação da causa

A causa do rompimento do cabo ainda está sob investigação. A Copel informa que está empenhada em identificar o problema e tomar as medidas necessárias para evitar que novos incidentes como este se repitam.