Um comerciante resolveu se vingar de uma tentativa de golpe e enviou uma pizza ‘fake’, com uma massa que iria para o lixo e desenhos ilustrando o recheio para um suposto cliente. Segundo o vídeo que circula pelas redes sociais, o proprietário da pizzaria recebeu um Pix falso e, por isso, enviou uma pizza falsa. O caso foi registrado na cidade de Colinas, no Norte de Tocantins.

Conforme o relato do proprietário, o suposto cliente fez um pedido de pizza de R$ 74,90 e enviou um Pix de apenas R$ 0,01. Depois, o suspeito alterou o comprovante para o valor correto. O dono da pizzaria percebeu a tentativa de golpe e entregou uma pizza queimada e sem recheio. Além disso, para acompanhar, enviou uma garrafa de água com corante no lugar do refrigerante.

O suposto cliente recebeu a pizza falsa em casa pelo entregador e ainda respondeu à pizzaria no WhatsApp afirmando que a pizza era “top”. A situação foi registrada no dia 17 de janeiro e está repercutindo nas redes.