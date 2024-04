O Paraná registrou mais 23.396 casos de dengue em uma semana. É isso o que indica o 30º Informe Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (02). O boletim da dengue também confirma 44.985 notificações, 10.454 casos descartados e que não foram registradas novas mortes pela doença no estado.

O boletim da dengue começa sempre na semana 31 de cada ano e, desde julho do ano passado, o Paraná registrou um total de 351.325 notificações, 159.357 casos confirmados, 101.879 casos descartados e 77 óbitos. As mortes já confirmadas ocorreram em ao menos 36 municípios.

Ainda segundo o boletim da dengue, 389 municípios do Paraná já tiveram casos confirmados. Apenas 10 cidades do estado não tiveram confirmações: Adrianópolis, Agudos do Sul, Doutor Ulysses, Piên, Fernandes Pinheiro, Rio Azul, Paula Freitas, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Santana do Itararé.

Comparativo do boletim da dengue

O 30º Informe Epidemiológico da Sesa ainda apresenta um comparativo dos registros realizados na semana 31 a 13. No período 2019/2020, o Paraná apresentava 204.807 notificações, 87.900 casos confirmados e 69 óbitos nesta mesma semana. Comparado com os dados atuais, a Sesa indicou que o aumento foi de 71,53% em notificações, 81,29% em casos confirmados e 11,59% em óbitos. Em relação a 2022/2023, com 14.032 casos confirmados e 12 óbitos, os aumentos são de 1.035% e 541%.

Chikungunya e Zika Vírus

O boletim da dengue também informa o registro de 64 notificações e cinco casos confirmados de chikungunya no Paraná. Agora, o estado soma 987 notificações e 97 casos confirmados. Com relação ao Zika Vírus, não há registros de casos confirmados da doença.